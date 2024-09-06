Флагман дизельного ледокольного флота России - ледокол "Виктор Черномырдин" на работе по проводке судов в Карском море На фото проводка теплохода "Мыс Шмидта".
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Флагман дизельного ледокольного флота России - ледокол "Виктор Черномырдин" на работе по проводке судов в Карском море На фото проводка теплохода "Мыс Шмидта".