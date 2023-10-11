До 100 кг и обратно: история похудения Келли Осборн

До 100 кг и обратно: история похудения Келли ОсборнНа все стоБорьба с лишним весом, а заодно и вредными привычками, стала чуть ли не вторым «делом жизни» Келли после участия в различных передачах на ТВ (самое известное из них, конечно же, реалити об ее семье, которое сейчас считают родоначальником бесконечного шоу о клане Кардашьян).