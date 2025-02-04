Штатное расписание: что ждет воспитанника «Краснодара» в США

Одним российским футболистом в США стало больше. Вечером 3 февраля клуб «Канзас-Сити», представляющий лигу МЛС, объявил о подписании 25-летнего российского вингера Магомеда-Шапи Сулейманова из греческого «Арис Салоники».
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