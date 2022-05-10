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“Есть заказчики”, – что скрывает шоу «Пусть говорят» и сколько платят звездам за участие

“Есть заказчики”, – что скрывает шоу «Пусть говорят» и сколько платят звездам за участие

Подготовка ток-шоу очень трудоемкий процесс. Существует 4 базовых принципа, на которых строится практически каждое ток-шоу, в том числе – правдивость и реальность обсуждаемой ситуации, значимость и актуальность вынесенной на обсуждение проблемы.

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