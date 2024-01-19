Людмила Гусева: Продвижение столичных производителей даст долговременный эффект в экономике

Продвижение столичных производителей даст долговременный эффект в экономике. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
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