Суп тоже может быть вредным: советы диетолога по правильному разогреву первых блюд Юлия ЧелкановаСуп — это одно из самых популярных и питательных первых блюд, которое часто готовится заранее и разогревается перед употреблением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Начинается массированная атака, ракеты идут волнами на Одессу, удары по Украине на сегодня, 28 ноября
- Дикая паника от генералов до рядовых: инфраструктура ВСУ в Харьковской области разбита в результате мощнейшей атаки
- Первые аресты за «мясные штурмы» — Белоусов предупреждал: как колонны военных шли на убой
Свежие комментарии