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Ирина Волк: Более чем 700 тысячам жителей новых российских регионов предоставлены государственные услуги по линии Госавтоинспекции

«С декабря 2022 года в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации № МВД России реализует мероприятия по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территориях новых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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