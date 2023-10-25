Космонавты Чуб и Кононенко с МКС запустили спутник с солнечным парусом

Российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко 26 октября запустили разработанный студентами МГТУ имени Баумана наноспутник для эксперимента «Парус-МГТУ» по изучению движения с помощью солнечных парусов, трансляцию вел «Роскосмос».
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