Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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New York Times - Мир должен простить США их долг.«... Кому должна я, я всем прощаю!..»

New York Times - Мир должен простить США их долг.«... Кому должна я, я всем прощаю!..»

   Федеральный долг США достиг 40 триллионов долларов. Если добавить долги штатов, корпораций и потребителей, эта цифра вырастет примерно до 77 триллионов долларов при годовом ВВП около 32 триллионов долларов.

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Комментарии
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Галина Чужая
А у США нет другого выхода как просто обнулить все свои долги. Так что те кто сбросил эти трижерис будут только в выигрыше, а остальные утрутся и не пикнут.
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4 н.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
За такие вещи бьют нещадно , ибо жди америга не только разграбления , но и презрения и унижения со всего Мира . А ЭТИМ УХИЩРЕНИЕМ мир НЕ ПРОЙМЁШЬ , а скорее умрёшь
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4 н.
Ирина
ПИЗДЕЦ,НИЩИХ НАШЛИ.
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4 н.