New York Times - Мир должен простить США их долг.«... Кому должна я, я всем прощаю!..»

Федеральный долг США достиг 40 триллионов долларов. Если добавить долги штатов, корпораций и потребителей, эта цифра вырастет примерно до 77 триллионов долларов при годовом ВВП около 32 триллионов долларов.
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