Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Бор
    Давайте признаем, раз хочет.Пугачева просит п...
  • Ингерман Ланская
    пугачева - это атавизм времён совдепииВ Госдуме определ...
  • Григорий Зотов
    Ума нет, одни амбиции и жажда дольче вита.. Примириться с тем что жизнь прошла не в силах..Пугачева просит п...

Мгновенная реакция девушки спасла от травм собаку, выпрыгнувшую из окна

Мгновенная реакция девушки спасла от травм собаку, выпрыгнувшую из окна

Рефлексы ниндзя.Несколько месяцев назад Рэйчел Грин — жительница небольшого английского города Хокинг в графстве Кент разговаривала со специалистом по установке окон, когда заметила краем глаза, что ее собака Флоренс распахнула окно в ванной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх