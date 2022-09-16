Мгновенная реакция девушки спасла от травм собаку, выпрыгнувшую из окна

Рефлексы ниндзя.Несколько месяцев назад Рэйчел Грин — жительница небольшого английского города Хокинг в графстве Кент разговаривала со специалистом по установке окон, когда заметила краем глаза, что ее собака Флоренс распахнула окно в ванной.