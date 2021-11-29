Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Если у тебя фейс в цифрах, то ты уже 100% Моргенштерн!Узнай, насколько ...
  • Павел К
    Интересно, по сколько собирали?  По пузырю  на морду или больше?😀В Восточном военн...
  • Геннадий Бережнов
    Давали уже и по 12000 руб. по 10000руб. и вот уже 6000 руб. Однако сколько писателей столько и пожеланий. Делать вам ...Еще по 6 тысяч ру...

В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку

В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку

Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх