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Позитив для оптимистов

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Двадцатилетняя секс-работница предсказывает новую рецессию

Двадцатилетняя секс-работница предсказывает новую рецессию

© РИА Новости Владимир Песня Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Амелия Линн (Amelia Lynne) делится тонкостями экономики индустрии для взрослых, которые могут указать, куда движется экономика США Студентка экономического факультета использует опыт работы в секс-бизнесе, чтобы предсказать рецессию в США.

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