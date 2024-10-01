Двадцатилетняя секс-работница предсказывает новую рецессию

© РИА Новости Владимир Песня Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Амелия Линн (Amelia Lynne) делится тонкостями экономики индустрии для взрослых, которые могут указать, куда движется экономика США Студентка экономического факультета использует опыт работы в секс-бизнесе, чтобы предсказать рецессию в США.