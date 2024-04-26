Мигранты - угроза распада страны. Патрушев ответил системным либералам

Давно пора останавливать олигархов и чиновников,которые находятся на службе у олигархов,хватит им пользоваться страной,как собственным огородом,хотя и наших олигархов с чиновниками при таких потоках мигрантов,сожрут диаспоры,зачем им наши чиновники,когда они с успехом посадят своих

Erl Schweizer

Абсолютное большинство мигрантов едет в Россию работать, зарабатывать на хлеб трудом. Нет в России работы, объектов для труда? Нет заброшенных деревень?, Нет необходимости прорыть канал от Каспия до Черного моря? Нет потребности строить наземную дорогу от Красноярска до Норильска? Нет смысла осваивать плато Путорана? Куда едут мигранты? В столицу страны, столицы республик. Мигранты честно получают зарплату, их никто не оскорбляет, не унижает? Проблема, противоречия, преступность, недоверие созданы властью, готовой использовать труд мигрантов, но не гарантировать работающим мигрантам достойную человека жизнь. Загони любого человека в угол, шипи на него - будет огрызаться, готовиться втихушку отомстить. Об этом никто не задумывается, а вот подыгрывать межнациональной ненависти - всегда пожалуйста. Печально. Похожие ситуации бывают и в отношении русских, испокон веков проживающих в некоторых соседних республиках, но оказавшимися на деле (слова официальные частенько лицемерны) в положении таких же мигрантов, что и мигранты в России.