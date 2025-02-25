«Один из самых жестоких режимов»: как Свободное государство Конго стало частной колонией бельгийского короля

140 лет назад завершилась Берлинская международная конференция, по итогам которой было создано Свободное государство Конго — уникальное политическое образование, представлявшее собой частную колонию бельгийского короля Леопольда II.
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