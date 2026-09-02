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Аргументы недели

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ОП РФ утвердила новый Кодекс этики наблюдателей на выборах в Госдуму

ОП РФ утвердила новый Кодекс этики наблюдателей на выборах в Госдуму

Утверждается, что документы, выпущенные 31 августа Общественной палатой, существенно расширяют права и обязанности общественных контролёров на избирательных участках.

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