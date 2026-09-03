Вице-президент США Вэнс заявил об отсутствии войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не видит текущий конфликт США и Ирана как войну. Он отметил отсутствие активных боевых действий, подчеркнув, что основные столкновения длились около шести недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Матвиенко предлож...
- Дальше будет толь...
- Г Премия "Гордость ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым