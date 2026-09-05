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Журнал «Профиль»

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Начались ремонтные работы для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

Начались ремонтные работы для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

На линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивающей внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), начаты ремонтно-восстановительные работы.

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