Парадом Победы в Петербурге командует врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко

Память погибших в те годы воинов почтили минутой молчания Парадом Победы в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади командует врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко.
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