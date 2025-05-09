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Петербургский дневник

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Парадом Победы в Петербурге командует врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко

Парадом Победы в Петербурге командует врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко

Память погибших в те годы воинов почтили минутой молчания Парадом Победы в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади командует врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко.

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