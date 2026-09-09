Медведев: Запад попытался создать новый инструмент поражения России

Западные санкции против России стали попыткой нанести стране стратегическое поражение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с газетой «Ведомости» .
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