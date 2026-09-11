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Нижегородская правда

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Щит «Евдокия» прошел половину левого тоннеля метро под улицей Горького

Щит «Евдокия» прошел половину левого тоннеля метро под улицей Горького

Тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» преодолел более половины пути при строительстве левого перегонного тоннеля от станции «Горьковская» до станции «Площадь Свободы».

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