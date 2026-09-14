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5koleso.ru

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Kia представила новый вэн PV7: он заменит микроавтобус, фургон и мобильный офис

Новый Kia PV7 стал самым крупным вэном корейской компании. Он больше PV5, который уже является одним из лидеров своего класса.

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