Kia представила новый вэн PV7: он заменит микроавтобус, фургон и мобильный офис

Новый Kia PV7 стал самым крупным вэном корейской компании. Он больше PV5, который уже является одним из лидеров своего класса.
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