Навашинский, Сосновский и Городецкий округа стали лидерами рейтинга муниципалитетов по качеству проведения ОРВ в Нижегородской области

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области составило рейтинг муниципалитетов по качеству проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов за 2023 год.
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