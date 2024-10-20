Израиль анонсировал масштабную атаку по "Хезболле" в Ливане

Армия обороны Израиля анонсировала масштабную атаку по "Хезболле" на территории Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге 20 октября сообщил, что удар будет нанесен по экономическим объектам.
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