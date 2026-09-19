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Кубок «Урал-Грейта». 1/2 финала. «Самара» уступила «Уралмашу», «Бетсити Парма» встретится с «Автодором»

В полуфиналах предсезонного Кубка «Урал-Грейта» «Самара» уступила « Уралмашу ». «Парма» встретится с « Автодором ».

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