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Бывший президент Франции Олланд: Путин будет стремиться «закрепить свои достижения» с целью стабилизации конфликта на Украине

Бывший президент Франции Олланд: Путин будет стремиться «закрепить свои достижения» с целью стабилизации конфликта на Украине

Глава Российской Федерации Владимир Путин будет стремиться «закрепить свои достижения» с целью стабилизации украинского конфликта.

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