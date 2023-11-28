Журналистка Ксения Собчак заявила, что Гагарина очень нежна с новым возлюбленным

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео с показа бренда Yana Dress. На ролике видно, как напротив Собчак за одним столом сидят певица Полина Гагарина и ее новый возлюбленный, танцор Станислав Миков.
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