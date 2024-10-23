На строительном объекте в Карачаево-Черкесии правоохранители задержали 15 нелегальных мигрантов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской Республике совместно с коллегами из ОВМ ОМВД России по Малокарачаевскому району и регионального УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.
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