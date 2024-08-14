Врач Балабанова: кратковременная головная боль может указывать на микроинсульт

Микроинсульт может проявлять себя через кратковременную головную боль, онемение, головокружение, покалывание в лице и конечностях, нарушение равновесия и походки, асимметрию в лице, внезапную слабость в какой-либо конечности, нарушение сознания и даже обморок.
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