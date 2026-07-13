Конец единства альянса: президент США крайне разочарован союзниками по НАТО Саммит Североатлантического альянса в Анкаре стал зеркалом глубокого кризиса, переживаемо.
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Конец единства альянса: президент США крайне разочарован союзниками по НАТО Саммит Североатлантического альянса в Анкаре стал зеркалом глубокого кризиса, переживаемо.
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