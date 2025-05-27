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Фильм "Каруза" открыл фестиваль российского кино в Астане

Фильм "Каруза" открыл фестиваль российского кино в Астане

Фестиваль российского кино открылся в Астане с показа фильма "Каруза", созданного Иваном Харатьяном. Эта военная драма основана на реальных событиях, когда собака спасла 16 блокадников от голода, сообщает ТАСС.

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