Фильм "Каруза" открыл фестиваль российского кино в Астане

Фестиваль российского кино открылся в Астане с показа фильма "Каруза", созданного Иваном Харатьяном. Эта военная драма основана на реальных событиях, когда собака спасла 16 блокадников от голода, сообщает ТАСС.
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