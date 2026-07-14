Офицер ВМФ: Перестаньте обвинять Черноморский флот – задача отсечь Украину от моря ещё не ставилась

Вот кто бы пояснил почему такой задачи не поставлено до сих пор! отсечение дуркаины от моря это уже база успеха!

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НЕМНОГО ПЕЧАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ. Список кораблей и судов Черноморского флота, которые повреждены/потоплены в ходе проведения СВО: ❌ БДК "Новочеркасск" (потоплен, уничтожен) Первое покушение, в Бердянске, он пережил и ушёл своим ходом, тогда потопили Саратов, противник настиг его фатально в Феодосии. ⚠ БДК "Минск" (сильно повреждён) ❌ БДК "Саратов" (потоплен) ❌ РКР "Москва" (потоплен) ❌ ДКА пр. 11770 (потоплен) ⚠ ❌ ДКА 1176 «Акула» и ДКА 11770 «Серна» (один из них потоплен, один повреждён) ⚠ МРК «Великий Устюг» (повреждён) ❌ Буксир «Спасатель Василий Бех» (потоплен) ⚠ БДК «Оленегорский горняк» (повреждён) ⚠ ️Дизель-электрическая подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (сильно повреждена) ⚠ МРК «Самум» (поврежден) ⚠ МРК «Аскольд» (поврежден) ❌МРК «Ивановец» (потоплен) Вечная память погибшим морякам, до конца и с честью выполнившим свой воинский долг! 31 января - "Ивановец" 14 февраля - "Цезарь Куников" 3 марта - "Сергей Котов" В течение короткого времени Черноморский флот России потерял три корабля – затонули "Цезарь Куников", "Сергей Котов", а ещё раньше катер "Ивановец". И… ничего. Официальной информации о наказании виновных не последовало. Впрочем, как и подтверждений наших флотских потерь. С такими потерями ВМФ России вряд ли добьётся господства на море. Как верещит просроченный - это ЗРАДА!!!