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Офицер ВМФ: Перестаньте обвинять Черноморский флот – задача отсечь Украину от моря ещё не ставилась

Офицер ВМФ: Перестаньте обвинять Черноморский флот – задача отсечь Украину от моря ещё не ставилась

Активизация ударов по портам Большой Одессы по-прежнему носит ограниченный характер и не является началом операции по отсечению Украины от доступа к морю – иначе бы задействовались другие вооружения.

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Комментарии
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vagas Karlito
Вот кто бы пояснил почему такой задачи не  поставлено до сих пор! отсечение  дуркаины от моря  это уже  база успеха!
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1 м.
Скиф Туран
НЕМНОГО ПЕЧАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ. Список кораблей и судов Черноморского флота, которые повреждены/потоплены в ходе проведения СВО: ❌ БДК &quot;Новочеркасск&quot; (потоплен, уничтожен) Первое покушение, в Бердянске, он пережил и ушёл своим ходом, тогда потопили Саратов, противник настиг его фатально в Феодосии. ⚠ БДК &quot;Минск&quot; (сильно повреждён) ❌ БДК &quot;Саратов&quot; (потоплен) ❌ РКР &quot;Москва&quot; (потоплен) ❌ ДКА пр. 11770 (потоплен) ⚠ ❌ ДКА 1176 «Акула» и ДКА 11770 «Серна» (один из них потоплен, один повреждён) ⚠ МРК «Великий Устюг» (повреждён) ❌ Буксир «Спасатель Василий Бех» (потоплен) ⚠ БДК «Оленегорский горняк» (повреждён) ⚠ ️Дизель-электрическая подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (сильно повреждена) ⚠ МРК «Самум» (поврежден) ⚠ МРК «Аскольд» (поврежден) ❌МРК «Ивановец» (потоплен) Вечная память погибшим морякам, до конца и с честью выполнившим свой воинский долг! 31 января - &quot;Ивановец&quot; 14 февраля - &quot;Цезарь Куников&quot; 3 марта - &quot;Сергей Котов&quot; В течение короткого времени Черноморский флот России потерял три корабля – затонули &quot;Цезарь Куников&quot;, &quot;Сергей Котов&quot;, а ещё раньше катер &quot;Ивановец&quot;. И… ничего. Официальной информации о наказании виновных не последовало. Впрочем, как и подтверждений наших флотских потерь. С такими потерями ВМФ России вряд ли добьётся господства на море.  Как верещит просроченный - это ЗРАДА!!!
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1 м.