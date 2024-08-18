Алаудинов заявил об уничтожении большого числа солдат ВСУ в курском приграничье

Большое число украинских боевиков уничтожены в курском приграничье, обстановка находитс под контролем, заявил 18 августа командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
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