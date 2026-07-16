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Раскрыты стратегии партий на выборах в Госдуму в 2026 году

Раскрыты стратегии партий на выборах в Госдуму в 2026 году

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. В преддверии выборов в Государственную думу российские партии по-разному подошли к формированию федеральных списков: «Единая Россия» делает ставку на широкое представительство социальных групп, КПРФ сохраняет проверенных лидеров, ЛДПР пытается совместить наследие Владимира Жириновского с обновлением, а «Новые люди» занимают нишу молодых и технологичных политиков.

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