Раскрыты стратегии партий на выборах в Госдуму в 2026 году

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. В преддверии выборов в Государственную думу российские партии по-разному подошли к формированию федеральных списков: «Единая Россия» делает ставку на широкое представительство социальных групп, КПРФ сохраняет проверенных лидеров, ЛДПР пытается совместить наследие Владимира Жириновского с обновлением, а «Новые люди» занимают нишу молодых и технологичных политиков.