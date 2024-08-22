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Царьград

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Юрист назвал причину, по которой жильцов могут ограничить в количестве животных

Юрист назвал причину, по которой жильцов могут ограничить в количестве животных

Мельник предупредил владельцев животных о неожиданном запретеОказывается, практически каждый регион России имеет юридическую базу, где указано, какое максимальное количество домашних питомцев может иметь собственник квартиры.

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