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Артемий Лебедев описал одну европейскую страну словами «свистопляска и цыганский утренник»

Артемий Лебедев описал одну европейскую страну словами «свистопляска и цыганский утренник»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал одну европейскую страну из-за действий ее лидера. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он описал Германию словами «свистопляска и цыганский утренник».

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