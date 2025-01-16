Артемий Лебедев описал одну европейскую страну словами «свистопляска и цыганский утренник»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал одну европейскую страну из-за действий ее лидера. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он описал Германию словами «свистопляска и цыганский утренник».
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