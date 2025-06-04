Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыта тайна загадочных сейсмических сигналов, зафиксированных по всей планете

Раскрыта тайна загадочных сейсмических сигналов, зафиксированных по всей планете

Необычные сейсмические сигналы, зафиксированные по всей планете в сентябре 2023 года каждые 90 секунд в течение девяти дней, а затем повторившиеся месяц спустя, почти год оставались тайной для ученых.

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