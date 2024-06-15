🇩🇪🇪🇺🇷🇺🇺🇦 Из всех многочисленных публичных заявлений на т.н. «Саммита мира» в Швейцарии можно выделить несколько ярких высказываний, в полной мере характеризующей суть этого мероприятия.
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🇩🇪🇪🇺🇷🇺🇺🇦 Из всех многочисленных публичных заявлений на т.н. «Саммита мира» в Швейцарии можно выделить несколько ярких высказываний, в полной мере характеризующей суть этого мероприятия.
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