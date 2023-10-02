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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появилась информация, подтверждающая разработку Borderlands 4 Прошло уже четыре г...

Появилась информация, подтверждающая разработку Borderlands 4 Прошло уже четыре г...

Появилась информация, подтверждающая разработку Borderlands 4Прошло уже четыре года с момента релиза шутера Borderlands 3, и хотя Gearbox Software еще официально не подтверждала разработку следующей основной части, но в Сети появилась информация, указывающая на это.

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