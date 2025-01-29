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Меркурис: освобождение Красноармейска вызовет политический кризис в Киеве

Меркурис: освобождение Красноармейска вызовет политический кризис в Киеве

Известный в Британии эксперт Александр Меркурис предсказал, что падение Красноармейска, который на Украине называют Покровск, станет отправной точкой для политического кризиса в Киеве, что приведет к отставке главы режима Владимира Зеленского.

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