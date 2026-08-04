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FiNE NEWS

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Эксперт из США предупредила о негативных последствиях новых санкций против России

Дженнифер Кавана, директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities, в статье для Responsible Statecraft выразила мнение, что новые санкции против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм (включённый в российский перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), могут негативно сказаться в первую очередь на Соединённых Штатах.

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