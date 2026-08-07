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Семак заявил, что у «Зенита» нет предложений по Энрике: «Уйти может любой игрок при соответствующих условиях. Луис набирает форму более медленными темпами, чем Дуглас»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак ответил на вопрос относительно ситуации вокруг возможного ухода из команды вингера Луиса Энрике.

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