Пекин ограничил зарплаты финансовой элиты и заставил вернуть излишки денег

В Китае закон начал действовать назад во времени. По новым правилам крупнейшие финансовые конгломераты Китая попросили старших руководящих сотрудников отказаться от полученных бонусов и в некоторых случаях даже вернуть заработную плату за предыдущие годы, чтобы она стала соответствовать предельному размеру до уплаты налогов в 2,9 миллиона юаней (400 тысяч долларов США).