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В первый день 2022 года жители Селивановского района вновь остались без света

В первый день 2022 года жители Селивановского района вновь остались без света

В первый день нового 2022 года 15 деревень и сёл Селивановском районе вновь остались без света. Напомним, ранее "Царьград" писал, что власти Владимирской области отчитались о решении проблем с массовыми отключениями электроэнергии в регионе.

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