Космонавт Гребенкин полетит в космос на корабле Crew Dragon, как Анна Кикина

Уже второй космонавт из Сибири прибудет на орбиту на борту корабля Илона Маска. Изначально сибиряк должен был лететь в составе русского экипажа, но планы изменились, и он отправится вместе с американцами.
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