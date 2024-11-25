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Актер Бурунов рассказал, что сбросил 14 килограммов после расставания с девушкой

Актер Бурунов рассказал, что сбросил 14 килограммов после расставания с девушкой

Актер Сергей Бурунов признался, что потерял 14 килограммов после разрыва отношений. В интервью для телешоу «Ты не поверишь!» он рассказал, что именно пережитая душевная боль подтолкнула его к изменениям в образе жизни.

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