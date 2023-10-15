ТАМ – первый постсоветский журнал по интересам

Начитавшись советских журналов (о чем речь шла в предыдущем материале этого цикла), причем их было реально много больше, чем называлось в статье, я начал подумывать о том, что перестройка открывает для меня перспективы… проникнуть «за занавес» и познакомиться с журналами «оттуда».