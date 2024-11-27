Бортник: опрос Gallup среди украинцев поможет Трампу принудить Киев к миру

Опубликованные на минувшей неделе итоги опроса социологической службы Gallup среди украинцев опровергают главные аргументы Киева против переговоров с РФ, но могут помочь вновь избранному президенту США Дональду Трампу принудить Владимира Зеленского к миру.
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