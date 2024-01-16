Коронавирус, но не тот. Отрывок из газеты двадцатого века высмеял вирусолог

Вирусолог Малышев опроверг существование COVID в двадцатом веке.Вирусолог Николай Малышев категорически отверг, что современный коронавирус, из-за которого по всему миру объявлялись локдауны, вводилась массовая вакцинация и внедрялся повсеместный удалённый формат работы, подобен вирусу 1970-х годов.