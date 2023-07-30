Военное обозрение

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Украинский деятель культуры: атаковав «Москва-Сити», Зеленский пытается вывести президента России из равновесия

Украинский деятель культуры: атаковав «Москва-Сити», Зеленский пытается вывести президента России из равновесия

Несколько дронов, предположительно принадлежащих Украине, сегодня утром предприняли попытку удара по бизнес-центру «Москва-Сити».

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Комментарии
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Виктор Николаевич Денисов
МЫ очень ОЗАБОЧЕНЫ
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