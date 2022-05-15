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Томас Тухель: «У «Челси» есть все, чтобы брать трофеи, но мы отстаем от «Ливерпуля». Санкции не облегчили ситуацию»

Томас Тухель признал, что сейчас «Ливерпуль» превосходит «Челси». Лондонский клуб уступил «Ливерпулю» (0:0, 5:6 по пенальти) в финале Кубка Англии.

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